Саміт ЄС закликав Іран і Ізраїль не допустити нової ескалації між ними

Учасники саміту ЄС привітали припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном і закликали всі сторони утриматися від дій, які можуть привести до нової ескалації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Лідери ЄС у висновках саміту заявили про відданість миру, безпеці та стабільності на Близькому Сході.

"Європейська Рада вітає припинення бойових дій і закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість і утримуватися від дій, які можуть призвести до нової ескалації", – йдеться у документі.

Лідери також наголосили, що не можна допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю, і що він повинен виконувати свої юридично обов'язкові зобов'язання щодо ядерних гарантій за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Європейський Союз продовжуватиме робити свій внесок у всі дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження напруженості і досягнення довгострокового вирішення іранської ядерної проблеми, яке може бути досягнуте лише шляхом переговорів", – йдеться у висновках саміту.

24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусив Іран та Ізраїль піти на перемирʼя після 12 днів взаємних обстрілів.

Цьому передували також американські удари по трьої іранських ядерних обʼєктах, після яких державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".