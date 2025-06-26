Саммит ЕС призвал Иран и Израиль не допустить новой эскалации между ними

Участники саммита ЕС приветствовали прекращение боевых действий между Израилем и Ираном и призвали все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к новой эскалации.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Лидеры ЕС в выводах саммита заявили о приверженности миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

"Европейский Совет приветствует прекращение боевых действий и призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к новой эскалации", – говорится в документе.

Лидеры также подчеркнули, что нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и что он должен выполнять свои юридически обязательные обязательства по ядерным гарантиям в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"Европейский Союз будет продолжать вносить свой вклад во все дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и достижение долгосрочного решения иранской ядерной проблемы, которое может быть достигнуто только путем переговоров", – говорится в выводах саммита.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставил Иран и Израиль пойти на перемирие после 12 дней взаимных обстрелов.

Этому предшествовали также американские удары по трем иранским ядерным объектам, после которых государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".