Колишній генпрокурор Польщі восьмий раз проігнорував слідчу комісію Сейму

Колишній генпрокурор та міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро увосьме проігнорував виклик до слідчої комісії Сейму щодо скандалу з Pegasus.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Запрошення Зьобро дати свідчення перед слідчою комісією Сейму щодо Pegasus у п’ятницю було вже восьмою спробою заслухати його.

Зьобро очікувано не з’явився, після чого комісія вирішила через прокуратуру просити забезпечити його появу на засіданні.

Попередня спроба викликати Зьобро на початку 2025 року перетворилася на спектакль. Суд на запит комісії погодив примусову доставку політика на засідання, але поліція вранці не знайшла його за адресами проживання. Врешті Зьобро затримали на виході з телевізійної студії та привезли його до парламенту – але пізніше вказаного часу, коли засідання вже закрили.

Комісія вимагала дисциплінарного покарання для Зьобро у вигляді 30-денного арешту, але суд не задовольнив клопотання. Ексміністр, який бореться з онкозахворюванням, після того заявив, що повертається на лікування за кордон.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо дій минулої влади.

Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу.

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