У Польщі відхилили клопотання про арешт ексміністра юстиції Зьобро

У Польщі відхилили прохання слідчої комісії Сейму про арешт колишнього генпрокурора і міністра юстиції Збігнева Зьобро, щоб забезпечити його появу на засіданні.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Окружний суд Варшави відхилив клопотання слідчої комісії Сейму щодо скандалу з системою Pegasus про взяття під варту Зьобро для того, щоб забезпечити його появу на засіданні.

Засідання проходило у закритому режимі, а рішення повідомила присутня на ньому керівниця комісії Магдалена Срока.

"Ми будемо подавати апеляцію. Ми не погоджуємось з таким рішенням", – додала вона.

"Суд в обґрунтуванні зауважив, що поведінка Збігнева Зьобро є неприйнятною… Проте не задовольнив клопотання комісії", – зазначила депутатка.

Речниця суду Анна Пташек пояснила, що, за висновком суду, комісія мала нагоду почати розпитувати Зьобро, а оскільки не провела засідання за власним рішенням, то не має вимагати такого жорсткого заходу.

"З огляду на це, суд дійшов висновку про відсутність юридичних підстав для задоволення клопотання комісії, але й звернув увагу на ставлення пана Зьобро, вважаючи його вартим осуду", – прокоментувала вона.

Збігнев Зьобро – серед посадовців з попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо дій минулої влади.

Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також щодо організації голосування поштою у розпал пандемії коронавірусу (докладніше про це – у статті Полювання на Качинського).

Зьобро (та низка інших політиків "ПіС") відмовляється свідчити перед спецкомісією Сейму, заявляючи, що вона створена з порушенням закону.

У лютому Зьобро примусово доставили до Сейму на засідання комісії за рішенням суду – але пізніше визначеного часу, коли комісія вже констатувала його відсутність і закрила засідання, вирішивши звернутись до суду з проханням заарештувати експосадовця на 30 днів.

Ексміністр після того заявив, що повертається на лікування за кордон.

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