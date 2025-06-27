Бывший генпрокурор Польши в восьмой раз проигнорировал следственную комиссию Сейма

Бывший генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро в восьмой раз проигнорировал вызов в следственную комиссию Сейма по скандалу с Pegasus.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Приглашение Зёбро дать показания перед следственной комиссией Сейма по делу Pegasus в пятницу было уже восьмой попыткой заслушать его.

Збигнев Зёбро, как и ожидалось, не явился, после чего комиссия решила через прокуратуру просить обеспечить его явку на заседание.

Предыдущая попытка вызвать Зёбро в начале 2025 года превратилась в спектакль. Суд по запросу комиссии согласовал принудительную доставку политика на заседание, но полиция утром не нашла его по адресам проживания. В конце концов Зёбро задержали на выходе из телестудии и привезли его в парламент – но позже указанного времени, когда заседание уже закрыли.

Комиссия требовала дисциплинарного наказания для Зёбро в виде 30-дневного ареста, но суд не удовлетворил ходатайство. Бывший министр, который борется с онкозаболеванием, после этого заявил, что возвращается на лечение за границу.

Збигнев Зёбро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы о действиях прежней власти.

Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также об организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса.

Читайте также: Бегство генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь.