Міністр оборони Німеччини розніс Путіна на партійній конференції

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус жорстко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна через його небажання припиняти агресію проти України.

Про це йшлось у виступі Пісторіуса на зʼїзді його рідної Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні у пʼятницю, передає "Європейська правда" з покликанням на DPA.

У своєму виступі глава німецького Міноборони обстоював курс федерального уряду на зміцнення оборонної спроможності та солідарності з Україною, незважаючи на застереження у своїй партії.

"Цей імперіаліст у Кремлі (Путін. – Ред.) не хоче переговорів, він не хоче миру", – заявив Пісторіус, додавши, що для миру потрібна "завжди готовність обох сторін".

Принагідно він нагадав про загарбницькі дії Путіна проти Грузії, анексію Криму та зрештою повномасштабне вторгнення в Україну з "максимально жорстокою" війною.

Окремо міністр оборони Німеччини наголосив, що Росія повністю перейшла на військову економіку, і "російська армія наступного року буде вдвічі більшою, ніж до початку війни в Україні".

На думку Пісторіуса, саме тому для Німеччини та НАТО важливо інвестувати в оборону, позаяк Путін розуміє тільки мову сили.

На початку червня в Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією, де "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Ці заклики вже тоді публічно відкинув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, а також канцлер Фрідріх Мерц із Християнсько-демократичного союзу.