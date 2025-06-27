Министр обороны Германии разнес Путина на партийной конференции

Немецкий министр обороны Борис Писториус жестко раскритиковал хозяина Кремля Владимира Путина за его нежелание прекратить агрессию против Украины.

Об этом шла речь в выступлении Писториуса на съезде его родной Социал-демократической партии Германии в Берлине в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В своем выступлении глава немецкого Минобороны отстаивал курс федерального правительства на укрепление оборонного потенциала и солидарности с Украиной, несмотря на предостережения в своей партии.

"Этот империалист в Кремле (Путин. – Ред.) не хочет переговоров, он не хочет мира", – заявил Писториус, добавив, что для мира нужна "постоянная готовность обеих сторон".

Попутно он напомнил о захватнических действиях Путина против Грузии, аннексии Крыма и, в конечном итоге, полномасштабном вторжении в Украину с "максимально жестокой" войной.

Отдельно министр обороны Германии подчеркнул, что Россия полностью перешла на военную экономику, и "российская армия в следующем году будет в два раза больше, чем до начала войны в Украине".

По мнению Писториуса, именно поэтому для Германии и НАТО важно инвестировать в оборону, поскольку Путин понимает только язык силы.

В начале июня в Германии вызвал бурную реакцию документ, подписанный более 100 деятелями, связанными с Социал-демократической партией, где "мирные круги СДПГ" призывают к переговорам с Россией и прекращению размещения новых американских ракет средней дальности в Германии.

Эти призывы уже тогда публично отверг министр обороны Германии Борис Писториус, а также канцлер Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза.