Сибіга закликав використати заморожені росактиви для закупівель зброї Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів використати заморожені російські активи для закупівлі зброї для України та її відбудови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник українського МЗС заявив на конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Сибіга, настав час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів.

"Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", – сказав він.

Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

"Щоб її (Росію. – Ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", – зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".

Нещодавно стало відомо, що Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.

Варто зазначити, що в ЄС тривалий час ведуть дискусії щодо конфіскації заморожених активів РФ і передачі їх Україні.

Однак великі країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, виступають проти, оскільки побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.