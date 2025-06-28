Сибига призвал использовать замороженные росактивы для закупок оружия Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины и ее восстановления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава украинского МИД заявил на конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против РФ, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Как отметил Сибига, пришло время перейти от использования процентов с замороженных российских активов к использованию самих активов.

"Время перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия – это экзистенциальная угроза для всей Европы и евроатлантического пространства, и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

"Чтобы ее (Россию. – Ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров", – отметил он.

По словам Сибиги, в Гааге на встрече с коллегами из государств-членов НАТО он почувствовал, что "понимание угроз со стороны России растет".

Недавно стало известно, что Европейский Союзпланирует оставить активы России на территории ЕС в сумме 210 млрд евро замороженными для направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины, как минимум, до конца 2025 года.

Стоит отметить, что в ЕС длительное время ведутся дискуссии о конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине.

Однако крупные страны, такие как Франция, Германия, Италия, Испания, выступают против, поскольку опасаются, что, конфисковав средства, ЕС отпугнет международных инвесторов и потеряет свое самое большое преимущество в мирных переговорах.