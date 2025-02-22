Bloomberg: ЄС знову перевіряє, чи вийде конфіскувати частину заморожених активів РФ

Європейський Союз вивчає додаткові способи використання заморожених на його території активів Росії, включно з їхньою конфіскацією для відшкодування збитків Україні.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства Bloomberg, посадовці ЄС обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії.

Це – механізм, який має бути створений під егідою Ради Європи для відшкодування українцям збитків від російської агресії; в Україні прогнозували його запуск у 2025 році.

Джерела Bloomberg кажуть, що у Євросоюзі обговорюють теоретичний варіант конфіскації заморожених активів Росії, якщо вона відмовиться відшкодовувати збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, зазначили співрозмовники агентства.

Інший варіант, який обговорюється в Євросоюзі, передбачає, що країни-члени отримають повноваження конфіскувати суверенні активи Росії, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України, ідеться в матеріалі агентства.

У цьому контексті посадовці Єврооюзу зʼясовують, чи можлива така конфіскація на підставі, приміром, рішення Міжнародного кримінального суду і чи відповідає вона кримінальному законодавству країн – членів ЄС.

За даними Bloomberg, варіант повної конфіскації російських активів відхилили окремі країни-члени, зокрема Німеччина та Франція, через правові та економічні наслідки такого кроку.

ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у вигляді цінних паперів та готівки, в основному через бельгійський кліринговий центр Euroclear.

Санкції, запроваджені проти російських громадян, призвели до замороження активів на суму ще близько 58 мільярдів доларів активів.

За даними Reuters, Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на п'яту частину країни, яку окупують російські війська.