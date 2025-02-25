ЗМІ: великі країни ЄС і глава ЄК проти передачі Україні заморожених активів РФ

Країни ЄС можуть вдатися до конфіскації заморожених російських суверенних активів і передачі їх Україні, щоб отримати голос у переговорах РФ і США, але кілька гравців виступають проти такого кроку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

На щастя для Євросоюзу, левова частка цих коштів – близько 200 мільярдів євро – зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. З іншого боку, США володіють лише 5 мільярдами доларів.

Арешт цих активів є радикальним варіантом, який майже напевно гарантував би Європі більше місця за столом переговорів після того, як США і Кремль відсторонили її від участі в нещодавніх переговорах в Ер-Ріяді.

Але в той час, як міністри фінансів і керівники центральних банків збираються цього тижня в Південній Африці на саміт G20, уряди ЄС залишаються розділеними щодо того, чи розморожування цих коштів доведе Трампу, що Брюссель все ще має певні м'язи – або ж це матиме зворотний ефект.

На тлі навислої загрози позбавлення України підтримки США яструби стверджують, що розморожування грошей і передача їх Києву дозволить розтерзаній війною країні взяти гору на полі бою і протистояти вимогам Трампа припинити війну.

"(Замороженими російськими активами) ми можемо замінити підтримку США, якщо США все ж таки вирішать більше не підтримувати Україну", – заявив у понеділок міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Країни Балтії та Північної Європи, сусіди Росії, вважають, що гроші мають бути передані Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та провідний дипломат ЄС, колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Але в протилежному таборі в Європі є важковаговики – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – які побоюються, що, конфіскувавши кошти, ЄС відлякає міжнародних інвесторів і втратить свою найбільшу перевагу в мирних переговорах.

"Якщо ви розморозите (активи) і віддасте (їх) Україні, у вас їх більше немає, і ви не можете використовувати їх як розмінну монету", – сказав дипломат ЄС з останнього табору, який, як і інші цитовані в цій статті, побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатні переговори.

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок наполягав на тому, що західні союзники можуть законно використовувати доходи від активів під час війни, але наполягав на тому, що захоплення самих резервів було б незаконним. Однак він зазначив, що їх заморожування дає важливий важіль впливу.

Сама Каллас визнала, що шанси на конфіскацію російських коштів у найближчому майбутньому невеликі.

"Для цього нам потрібна всезагальна підтримка. Поки що ми її не маємо", – сказала вона.

ЗМІ вже повідомляли, що Європейський Союз вивчає додаткові способи використання заморожених на його території активів Росії, включно з їхньою конфіскацією для відшкодування збитків Україні.

За даними Reuters, Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на п'яту частину країни, яку окупують російські війська.