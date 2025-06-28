Франція забороняє куріння на пляжах і в парках

У Франції з неділі, 29 червня, заборонять куріння на пляжах, в парках, громадських садах і на автобусних зупинках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розпорядження французького уряду, опубліковане у суботу в офіційному урядовому віснику, також забороняє куріння біля бібліотек, басейнів і шкіл.

Документ спрямований на захист дітей від пасивного куріння.

Порушники заборони будуть оштрафовані на 135 євро.

Водночас в розпорядженні не згадуються електронні сигарети, також заборона не поширюється на тераси кафе.

"Тютюн повинен зникнути з місць, де перебувають діти", – заявляла в травні міністерка охорони здоров'я та сім'ї Катрін Вотрен, наголошуючи на "праві дітей дихати чистим повітрям".

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, шість із десяти французів (62 %) підтримують заборону куріння в громадських місцях.

Нещодавно в Іспанії анонсували розширення переліку громадських місць, де заборонено курити як традиційні цигарки, так і вейпи.

Тим часом у Німеччині низка політиків виступає за заборону куріння в громадських місцях за прикладом Франції.