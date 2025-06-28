Франция запрещает курение на пляжах и в парках

Во Франции с воскресенья, 29 июня, запретят курение на пляжах, в парках, общественных садах и на автобусных остановках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Распоряжение французского правительства, опубликованное в субботу в официальном правительственном вестнике, также запрещает курение возле библиотек, бассейнов и школ.

Документ направлен на защиту детей от пассивного курения.

Нарушители запрета будут оштрафованы на 135 евро.

В то же время в распоряжении не упоминаются электронные сигареты, также запрет не распространяется на террасы кафе.

"Табак должен исчезнуть из мест, где находятся дети", – заявляла в мае министр здравоохранения и семьи Катрин Вотрен, подчеркивая "право детей дышать чистым воздухом".

Согласно последнему опросу общественного мнения, шесть из десяти французов (62%) поддерживают запрет курения в общественных местах.

Недавно в Испании анонсировали расширение перечня общественных мест, где запрещено курить как традиционные сигареты, так и вейпы.

Между тем в Германии ряд политиков выступает за запрет курения в общественных местах по примеру Франции.