У Німеччині хочуть наслідувати приклад Франції і заборонити паління у громадських місцях

Політики з Соціал-демократичної партії і Партії зелених виступають за повну заборону паління у громадських місцях в Німеччині за прикладом Франції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Welt.

СДПН та Зелені хочуть наслідувати приклад Франції і також виступають за повну заборону куріння в громадських місцях в Німеччині.

"Нещодавно запроваджена заборона на куріння в громадських місцях у Франції є сміливим кроком, який посилає чіткий сигнал щодо охорони здоров'я та захисту дітей, а також має слугувати моделлю для Німеччини", – заявила Дагмар Шмідт, заступник лідера парламентської фракції СДПН у Бундестазі.

Французький уряд оголосив про заборону куріння в громадських місцях, таких як парки, автобусні зупинки і перед школами. Починаючи з липня, вона поширюватиметься на місця, де присутні діти. Це також стосується пляжів та спортивних споруд.

Діти, зокрема, є вразливими до шкідливого впливу пасивного куріння на здоров'я, пояснив Шмідт. "На дитячих майданчиках, у парках чи на автобусних зупинках діти дихають тим самим повітрям, що й дорослі, але їхній організм значно чутливіший", – зазначила експерт з питань охорони здоров'я СДПН.

Янош Дахмен, речник з питань політики охорони здоров'я парламентської фракції Партії зелених, розповів: "Заборона куріння в громадських місцях, як це планується у Франції, є правильним рішенням – також і для Німеччини". Той, хто хоче ефективно захистити дітей, повинен зробити їхнє повсякденне оточення вільним від тютюнового диму.

Але цього недостатньо, каже член Партії зелених: "Франція вже давно пішла далі: значно вищі податки на тютюн, заборона продажу поза ліцензованими спеціалізованими магазинами і повна заборона на рекламу та спонсорство". Не лише для захисту дітей, "але й з огляду на понад 30 мільярдів євро, які наші лікарняні каси повинні щорічно збирати на лікування хвороб, пов'язаних з курінням, ми потребуємо таких заходів і в Німеччині", – каже Дахмен.

Тим часом федеральний міністр охорони здоров'я Ніна Варкен (ХДС) закликає землі поширити захист від куріння на вейпи та електронні сигарети. "Вейпи та електронні сигарети є більш небезпечними, ніж багато хто підозрює", – заявила Варкен в суботу в інтерв'ю газеті Funke Media Group, що базується в Ессені.

Федеральний уряд вже включив використання електронних сигарет і вейпів до існуючої заборони на куріння у Федеральному законі про захист некурців. "Тепер те ж саме має відбутися на рівні земель", – зажадав міністр з нагоди Всесвітнього дня без тютюну в суботу. Федеральна відповідальність за захист від куріння обмежується федеральними установами, громадським транспортом і пасажирськими станціями. Однак землівідповідають за більшість регуляторних сфер, таких як ресторани, школи, університети та лікарні.

В Іспанії також анонсували розширення переліку громадських місць, де заборонено палити як традиційні цигарки, так і вейпи.