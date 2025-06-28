Білоруська опозиція збирає мітинг у Вільнюсі
Новини — Субота, 28 червня 2025, 13:02 —
У суботу в литовській столиці Вільнюсі відбудеться мітинг солідарності, організований лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською та її чоловіком Сергієм Тихановським, якого тиждень тому звільнили з в'язниці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Як зазначили організатори, "мітинг покаже, що боротьба за вільну Білорусь триває".
"Білоруси пам'ятають усіх політв'язнів, які все ще перебувають за ґратами, і продовжують боротися за їхнє звільнення. Злочини режиму не будуть прощені", – йдеться в запрошенні організаторів.
Мітинг відбудеться рівно через тиждень після того, як білоруський режим звільнив з в'язниці Сергія Тихановського та ще 13 політичних в'язнів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: