Білорусь за домовленістю зі США звільнила 14 політв’язнів

У день візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до Мінська режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів.

Про це повідомило видання "Наша Ніва", пише "Європейська правда".

Передусім стало відомо про те, що було звільнено одного із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергія Тихановського, чоловіка опозиціонерки Світлани Тихановської.

Зрештою з'ясувалось, що на свободу вийшли загалом 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка.

За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.

Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

"Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжніми друзями та союзниками", – прокоментував у Х заступник Келлога Джон Коул.

За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Один американський посадовець раніше повідомив агентству Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.