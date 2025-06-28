Белорусская оппозиция собирает митинг в Вильнюсе

В субботу в литовской столице Вильнюсе состоится митинг солидарности, организованный лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и ее мужем Сергеем Тихановским, которого неделю назад освободили из тюрьмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили организаторы, "митинг покажет, что борьба за свободную Беларусь продолжается".

"Белорусы помнят всех политзаключенных, которые все еще находятся за решеткой, и продолжают бороться за их освобождение. Преступления режима не будут прощены", – говорится в приглашении организаторов.

Митинг состоится ровно через неделю после того, как белорусский режим освободил из тюрьмы Сергея Тихановского и еще 13 политических заключенных.