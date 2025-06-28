CNN: США не використовували протибункерні бомби для удару по одну з ядерних об’єктів Ірану

Американські військові не використовували протибункерні бомби під час удару по іранському ядерному об’єкту в Ісфахані минулими вихідними.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Джерела телеканалу навели коментар голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Згідно зі словами генерала, такі бомби, найімовірніше, не були в ефективними, оскільки ядерний об’єкт в Ісфахані розташований на значній глибині.

Американські офіційні особи вважають, що в підземних спорудах Ісфахана зберігається майже 60% запасів збагаченого урану Ірану, які знадобляться країні для виробництва ядерної зброї.

Американські бомбардувальники B2 скинули більше десятка протибункерних бомб на іранські ядерні об'єкти в Фордо і Натанзе.

Але Ісфахан був вражений тільки ракетами "Томагавк", запущеними з американського підводного човна.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.

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