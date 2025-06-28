CNN: США не использовали противобункерные бомбы для удара по одному из ядерных объектов Ирана

Американские военные не использовали противобункерные бомбы во время удара по иранскому ядерному объекту в Исфахане в минувшие выходные.

Об этом стало известно телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Источники телеканала привели комментарий председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По словам генерала, такие бомбы, скорее всего, не были эффективны, поскольку ядерный объект в Исфахане расположен на значительной глубине.

Американские официальные лица считают, что в подземных сооружениях Исфахана хранится почти 60% запасов обогащенного урана Ирана, которые понадобятся стране для производства ядерного оружия.

Американские бомбардировщики B2 сбросили более десятка противобункерных бомб на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе.

Но Исфахан был поражен только ракетами "Томагавк", запущенными с американской подводной лодки.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одной бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.

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