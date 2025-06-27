Трамп готовий бомбити Іран ще раз, якщо буде треба

Президент США Дональд Трамп заявив, що "без сумніву" віддасть наказ про ще одне бомбардування ядерних обʼєктів Ірану, якщо вважатиме це необхідним.

Таке він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

На питання, чи Трамп розгляне можливість бомбардування Ірану, якщо американська розвідка виявить ознаки збагачення урану. президент США відповів: "Звичайно, без сумніву, безумовно".

Він заявив, що не вірить, що Іран може "найближчим часом повернутися до ядерної програми" після американських ударів по його ядерних об'єктах минулої суботи.

Напередодні Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану "наступного тижня", підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.

Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.