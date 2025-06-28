Німеччина разом із союзниками проводить великі військові навчання на Рейні

У суботу, 28 червня, військові підрозділи з чотирьох країн провели велике перекидання військ і важкої техніки через річку Рейн у Німеччині в ході спільних навчань.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За даними Бундесверу, в 14-денних навчаннях, які повинні завершитися в кінці наступного тижня, беруть участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки.

Під час "Великого переходу" в Калкарі сили німецько-британського 130-го мостобудівного батальйону з Міндена були посилені голландською та італійською ротами.

Завдання полягало в тому, щоб після декількох днів ретельних приготувань і розвідки побудувати поромні переправи за допомогою власних систем для забезпечення переправи через водний шлях.

Після Рейну в найближчі дні заплановано ще один перехід через річку Везер в районі Гамельна в Нижній Саксонії.

Бундесвер попередив глядачів про необхідність дотримуватися безпечної відстані від транспортних засобів.

Як відомо, Польща готує власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".

Повідомляли також, що Фінляндія з 16 по 27 червня вперше приймала тристоронні військові навчання Arctic Trident, в яких брали участь повітряні сили трьох великих країн НАТО.