Фінляндія вперше прийме навчання НАТО Arctic Trident

Фінляндія вперше прийме тристоронні військові навчання Arctic Trident, в яких беруть участь повітряні сили трьох великих країн НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У навчаннях візьмуть участь усі основні авіабази Фінляндії.

Навчання будуть спрямовані на відпрацювання мобільної бойової тактики, взаємодії та взаємосумісності між винищувачами четвертого і п'ятого покоління.

Навчання триватимуть з 16 по 27 червня 2025 року, в них візьмуть участь понад 40 літаків і приблизно 1000 осіб. Навчання проводитимуться під керівництвом штабу ВПС у Тіккакоскі.

Спільні безпілотні літаки-розвідники RQ-4D Phoenix альянсу будуть діяти з авіабази Сатакунта в Пірккала. Це перший випадок, коли ці літаки будуть діяти з фінської бази.

Літаки RQ-4D базуються в Сігонеллі, Італія. Вони також діють у повітряному просторі Фінляндії з вересня 2023 року в рамках співпраці Збройних сил Фінляндії з союзниками.

"Залежність спільних сил спостереження НАТО від Фінляндії та операції у фінській повітряній зоні значно покращать спільне розуміння ситуації Збройними силами та всім альянсом", – заявив полковник Веса Мантіля, начальник оперативного управління ВПС, який керує навчаннями.

Польоти в рамках навчань будуть керуватися з баз у Рованіємі, Куусамо, Куопіо, Ювяскюля, Тампере та Оулу. Польоти відбуватимуться у будні дні з 9:00 до 17:00, а в переддень літнього сонцестояння, 20 червня 2025 року, з 9:00 до 12:00.

Також повідомлялося, що військово-морські сили Фінляндії в червні проведуть навчання НАТО з використанням безпілотних систем.

Крім того, Польща готує власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".