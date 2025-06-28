У французькому місті розшукують удава довжиною 2,5 метра, що втік з тераріуму

У французькому муніципалітеті Іриньї під Ліоном другий день розшукують велетенського удава, що втік з тераріуму приватної особи.

Про випадок повідомило видання Le Progrès, пише "Європейська правда".

Вранці 27 червня власник рептилії довжиною 2,5 метра побачив, що удава немає в тераріумі, та, не знайшовши його ніде в полі зору, попередив поліцію.

Правоохоронці поки не бачили рептилії та не отримували свідчень від інших людей. Вважають, що він може перебувати у місцевому районі Івур.

Місцевих мешканців попередили про ситуацію та закликали у разі зустрічі з рептилією триматися подалі і телефонувати на вказані номери.

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