У лісі біля Познані вже кілька днів гуляє на волі кенгуру-втікач

У лісі біля польського міста Познань шукають кенгуру, який утік із розплідника.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Тварину вже кілька разів бачили випадкові свідки та зняли кенгуру на відео. Останній раз його зустріли у районі села Беднари.

Одночасно адміністрація лісової дослідницької станції у містечку Мурована Госліна попросила інформувати їх про нові зустрічі з кенгуру, щоб прискорити його пошуки, та навела інструкцію, як правильно поводитися у такій ситуації.

Як стало відомо, кенгуру втік з одного із розплідників у цьому районі. Це самець на ім’я Лулус, йому три роки.

У разі зустрічі з кенгуру радять триматися на відстані від нього, не намагатися погодувати, уникати різких рухів та зорового контакту, тому що тварина може сприйняти це як загрозу.

Нагадаємо, у липні кенгуру-втікача ловили також в Австрії, а поліцію берліна двічі викликали через фальшиву "левицю на свободі".