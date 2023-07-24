Експертиза спростувала міф про "левицю" в передмісті Берліна, але перевірка триватиме

Низка експертиз таємничої дикої тварини, що розгулювала в місті Кляйнмахнов на південних околицях Берліна минулого тижня, підтвердила, що вона була не левицею, а насправді диким кабаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила влада Кляйнмахнова.

Про те, що таємнича тварина, найімовірніше, є диким кабаном, почали говорити ще наприкінці минулого тижня після аналізу відео. Влада Кляйнмахнова додатково замовила експертизу слідів, а також фекалій і зразків шерсті.

Експертизу слідів замовили двом незалежним трасологам, один із них – із Південної Африки, й обидва дійшли висновку, що сліди аж ніяк не можуть належати левові.

"Неспеціалісту важко розпізнати, але експерту зрозуміло: тут бігали дикі кабани. Відстань між відбитками копит вказує на приблизний розмір тварини – близько 130 сантиметрів", – констатується в повідомленні.

Фото: Мерія Кляйнмахнова

Крім того, Інститут дослідження зоопарків і дикої природи імені Лейбніца наразі здійснює аналіз фекалій і зразків шерсті. Аналіз займає певний час, але вже є попередні висновки.

"Наприклад, структура шерсті багато в чому не відповідає структурі в лева. Зразки фекалій також вказують на те, що вони не походять від переважно м'ясоїдної тварини", – зазначається в повідомленні.

Перше повідомлення про загадкового хижака надійшло з передмістя німецької столиці минулої середи. Дещо розмитий ролик, на якому було видно левицю в кущах, швидко набрало популярності в Інтернеті. Інші свідки нібито зняли на відео, як хижачка переслідує і вбиває дикого кабана.

Влада спершу визнала відео достовірним і розпочала широкомасштабну операцію, а також закликала місцевих жителів бути обережними і уникати прилеглих лісів.