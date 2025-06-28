Во французском городе разыскивают удава длиной 2,5 метра, сбежавшего из террариума

Во французском муниципалитете Ириньи под Лионом второй день разыскивают гигантского удава, сбежавшего из террариума частного лица.

О случае сообщило издание Le Progrès, пишет "Европейская правда".

Утром 27 июня владелец рептилии длиной 2,5 метра увидел, что удава нет в террариуме, и, не найдя его нигде в поле зрения, предупредил полицию.

Правоохранители пока не видели рептилии и не получали свидетельств от других людей. Считают, что он может находиться в местном районе Ивур.

Местных жителей предупредили о ситуации и призвали в случае встречи с удавом держаться подальше и звонить по указанным номерам.

В 2023 году на южных окраинах немецкого Берлина заметили крупное животное, которое сначала приняли за львицу и устроили масштабные поиски. Впоследствии выяснилось, что это был дикий кабан.

В лесах возле Познани в Польше несколько дней ловили кенгуру, который сбежал из питомника.