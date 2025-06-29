Глава МВС Німеччини в Ізраїлі хоче обговорити створення "кіберкупола"

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт під час візиту до Ізраїлю хоче обговорити з владою країни співпрацю у сфері кіберзахисту.

Про це він розповів у коментарі Bild, передає "Європейська правда".

Добріндт, який оглянув наслідки руйнувань в Ізраїлі після ударів Ірану, заявив, що ізраїльські кібервійська змогли запобігти ще більш серйозним атакам іранського режиму.

Тому німецький міністр внутрішніх справ хоче створити "кіберкупол" для Німеччини і склав п'ять конкретних пунктів для угоди з Ізраїлем про кібербезпеку.

Ці пункти передбачають, серед іншого, посилення співпраці Ізраїлю та Німеччини в галузі кіберзахисту та рзширення можливостей Берліна в протидії безпілотним літальним апаратам.

Добріндт також хоче посилити захист населення та систему оповіщення в Німеччині, розширити співпрацю між німецькими та ізраїльськими спецслужбами та створити центр німецько-ізраїльських кібердосліджень.

"Військова оборона сама по собі не достатня для переломного моменту в галузі безпеки. Щоб підвищити загальну обороноздатність, необхідне також масштабне вдосконалення цивільної оборони", – пояснив він Bild.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у суботу несподівано прибув з візитом до Ізраїлю та анонсував зустрічі з ключовими посадовцями країни.

Останнім часом з Німеччини побільшало критичних заяв на адресу Ізраїлю через ситуацію у секторі Гази. Серед іншого, в уряді допустили перегляд політики щодо постачання Ізраїлю зброї, якщо гуманітарна ситуація в секторі Гази погіршиться.