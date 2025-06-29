Очільник МВС Німеччини прибув з несподіваним візитом до Ізраїлю

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт несподівано прибув з візитом до Ізраїлю та анонсував зустрічі з ключовими посадовцями країни.

Про це повідомляє Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері у суботу Добріндт несподівано повідомив, що прибув до Ізраїлю та протягом неділі має заплановані зустрічі з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу та міністрами закордонних справ і оборони.

"Підтримка Ізраїлю передбачає, що ми маємо проводити зустрічі на місці і ознайомлюватися з ситуацією. Я прагну продемонструвати, що ми підтримуємо Ізраїль як нашого найближчого партнера у боротьбі з терором", – прокоментував очільник МВС Німеччини.

Він додав, що Німеччині є чому повчитися в Ізраїлю у багатьох безпекових питаннях.

"Ізраїль випереджує нас – зокрема у кіберзахисті та цивільному захисті. Нам потрібно більше адаптуватися до нових загроз…Ми будемо тісно співпрацювати з Ізраїлем у цих питаннях", – зазначив Добріндт.

Останнім часом з Німеччини побільшало критичних заяв на адресу Ізраїлю через ситуацію у секторі Гази. У тому числі в уряді допустили перегляд політики щодо постачання Ізраїлю зброї, якщо гуманітарна ситуація в секторі Гази погіршиться.

Нагадаємо, лідери ЄС за підсумками червневого саміту привітали припинення бойових дій між Ізраїлем та Іраном і закликали не допустити нової ескалації.

У висновках саміту не погодили конкретних кроків щодо сектора Гази, попри заклики окремих країн.