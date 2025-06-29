Глава МВД Германии в Израиле хочет обсудить создание "киберкупола"

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время визита в Израиль хочет обсудить с властями страны сотрудничество в сфере киберзащиты.

Об этом он рассказал в комментарии Bild, передает "Европейская правда".

Добриндт, который осмотрел последствия разрушений в Израиле после ударов Ирана, заявил, что израильские кибервойска смогли предотвратить еще более серьезные атаки иранского режима.

Поэтому немецкий министр внутренних дел хочет создать "киберкупол" для Германии и составил пять конкретных пунктов для соглашения с Израилем о кибербезопасности.

Эти пункты предусматривают, среди прочего, усиление сотрудничества Израиля и Германии в области киберзащиты и расширение возможностей Берлина в противодействии беспилотным летательным аппаратам.

Добриндт также хочет усилить защиту населения и систему оповещения в Германии, расширить сотрудничество между немецкими и израильскими спецслужбами и создать центр немецко-израильских киберотраслевых исследований.

"Военная оборона сама по себе не достаточна для переломного момента в области безопасности. Чтобы повысить общую обороноспособность, необходимо также масштабное совершенствование гражданской обороны", – пояснил он Bild.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в субботу неожиданно прибыл с визитом в Израиль и анонсировал встречи с ключевыми должностными лицами страны.

В последнее время из Германии стало больше критических заявлений в адрес Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Среди прочего, в правительстве допустили пересмотр политики по поставкам Израилю оружия, если гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшится.