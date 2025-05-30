Німеччина може переглянути поставки зброї Ізраїлю з огляду на ситуацію в Газі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул допустив перегляд політики Берліна щодо постачання Ізраїлю зброї, якщо гуманітарна ситуація в секторі Гази погіршиться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Süddeutsche Zeitung.

Вадефул зазначив, що "деякі з дій ізраїльського уряду заслуговують на критику", зокрема через тижні блокування гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

"Як наслідок, ми змінили нашу риторику і, можливо, також змінимо наші політичні дії", – зазначив він.

На питання, про що саме може йтись, глава німецького МЗС ухилився від прямої відповіді, але побіжно підтвердив, що може йтись і про постачання військової допомоги Ізраїлю.

"Ізраїль завжди повинен мати змогу захищатися, зокрема за допомогою німецьких систем озброєння. Інше питання – чи можна те, що відбувається в секторі Гази, узгодити з гуманітарним міжнародним правом", – сказав Вадефул.

"Ми перевіряємо це, і за результатами перевірки, якщо буде потрібно, ми схвалимо подальші поставки зброї", – додав він.

Новий німецький уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом посилив критику дій Ізраїлю в Газі попри те, що Берлін вважається його традиційним союзником у Європі.

Слідом за критикою глави німецького уряду на адресу Ізраїлю політики Соціал-демократичної партії Німеччини наполягають на припиненні поставок зброї до цієї країни.