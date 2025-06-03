Делегація України прибула в США: говоритимуть про санкції проти РФ і оборонну підтримку

Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує "Європейська правда".

Як зазначив глава ОПУ, у Вашингтоні представники України говоритимуть про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.

Також в ході зустрічей йтиметься про Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, про повернення викрадених РФ українських дітей, а також про "пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", додав Єрмак.

"Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", – розповів він.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ війни.

Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.