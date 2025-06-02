Ердоган назвав "найбільше бажання" у мирних переговорах України та Росії

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після переговорів української та російської делегацій у Стамбулі вкотре підтримав проведення зустрічі на рівні лідерів.

Його слова за підсумками засідання турецького уряду в Анкарі цитує Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган заявив, що його "найбільшим бажанням" є організувати зустріч Владіміра Путіна та Володимира Зеленського "в Стамбулі або Анкарі", не виключивши запрошення президента США.

"Я теж хочу взяти участь у цій зустрічі, щоб Стамбул став центром миру", – додав він.

Лідер Туреччини назвав переговори у Стамбулі "важливим досягненням", яке відбулось, "незважаючи на вчорашні події" – імовірно, він мав на увазі атаку на російські аеродроми.

Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.

За підсумками зустрічі сторони змогли досягти домовленості про чергові обміни окремих категорій військових, також Київ передав список із кількох сотень викрадених Росією українських дітей.

А в російській делегації заявили, що пропонують Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.