Білий дім: Трамп відкритий до зустрічі з Зеленським і Путіним

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ агресією.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами на території Білого дому в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Левітт нагадала слова Трампа про те, що "він відкритий до" участі в зустрічі Зеленського й Путіна, "якщо до того дійде".

"Але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів. І ми бачили, як вони це зробили сьогодні на прохання президента Трампа", – додала вона.

Речниця Білого дому вкотре повторила, що адміністрація президента США виступає за якнайшвидше завершення війни.

"Загинуло занадто багато людей. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І він чітко дав це зрозуміти обом лідерам – як публічно, так і приватно", – зазначила Левітт.

Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Ще раніше ідею зустрічі між лідерами Туреччини, США, Росії та України від Анкари озвучив турецький глава МЗС Хакан Фідан.

Її у понеділок підтримав президент України Володимир Зеленський.