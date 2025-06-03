Делегация Украины прибыла в США: будут говорить о санкциях против РФ и оборонной поддержке

Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа и обсуждения ряда вопросов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует "Европейская правда".

Как отметил глава ОПУ, в Вашингтоне представители Украины будут говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Линдси Грэма.

Также в ходе встреч речь пойдет о Соглашении о создании Инвестиционного фонда восстановления, о возвращении похищенных РФ украинских детей, а также о "пропаганде россиян, связанной с вопросами церкви", добавил Ермак.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", – рассказал он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России по завершению развязанной РФ войны.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.