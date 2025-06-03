МЗС Молдови попередило громадян про небезпеку поїздок до Росії

Міністерство закордонних справ Молдови попередило громадян країни про небезпеку поїздок в Росію у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в регіоні, а також випадками застосування російською владою заходів примусового характеру щодо іноземних іммігрантів.

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, опублікованій в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Серед таких заходів примусового характеру щодо мігрантів молдовське зовнішньополітичне відомство навело, зокрема, такі:

– затримання під час перетину кордону або під час рейдів на території Російської Федерації;

– довільне застосування законодавства;

– переведення в слідчі ізолятори, включно з Багатофункціональним центром з міграції;

– адміністративні санкції або кримінальні звинувачення без подання переконливих доказів;

– ризик переслідування або неправомірного затримання з боку правоохоронних органів.

В МЗС Молдови закликали громадян, які перебувають на території РФ і зіткнулися з надзвичайною ситуацією, телефонувати на екстрену лінію молдовського посольства в Москві.

Нагадаємо, у квітні в МЗС Росії попередили росіян про ризики поїздок до Молдови через нібито "дискримінаційну політику".

У відповідь в Молдові зазначили, що країна залишається безпечною та відкритою, а проблеми можуть виникнути лише в осіб, до яких є питання у безпекових структурах.