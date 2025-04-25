Молдова прокоментувала лякалки Росії для своїх громадян про "ризик поїздок"

У Молдові зазначили, що країна залишається безпечною та відкритою, а проблеми можуть виникнути лише у осіб, до яких є питання у безпекових структурах.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили в МЗС Молдови після попередження Росії для своїх громадян щодо поїздок в країну.

У Міністерстві закордонних справ назвали безпідставним попередження РФ для росіян про те, що Молдова "дискримінує" російських громадян.

"Молдова – безпечна і відкрита для відвідувачів країна. Висловлюємо жаль, що російська влада знову вирішила загострити відносини і внести розкол необґрунтованими заявами", – зазначили у відомстві.

"За законом, не впускають лише тих, хто викликає питання у компетентних органів. Усі інші можуть насолоджуватися гостинністю молдаван", – додали в МЗС.

Нагадаємо, в МЗС Росії попередили росіян про ризики поїздок до Молдови через нібито "дискримінаційну політику".

31 березня Молдова оголосила персонами нон грата трьох працівників посольства Росії. Їх звинуватили у діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова.

Росія у відповідь видворила трьох молдовських дипломатів.

Президентка Молдови Мая Санду вже пів року не приймає вірчі грамоти у російського посла. Водночас в МЗС пояснили, що не розглядають варіанту вислати його з країни.