МИД Молдовы предупредил граждан об опасности поездок в Россию

Министерство иностранных дел Молдовы предупредило граждан страны об опасности поездок в Россию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе, а также в связи со случаями применения российскими властями мер принудительного характера в отношении иностранных иммигрантов.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, опубликованном в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Среди таких мер принудительного характера в отношении мигрантов молдовское внешнеполитическое ведомство привело, в частности, такие:

– задержание при пересечении границы или во время рейдов на территории Российской Федерации;

– произвольное применение законодательства;

– перевод в следственные изоляторы, включая Многофункциональный центр по миграции;

– административные санкции или уголовные обвинения без представления убедительных доказательств;

– риск преследования или неправомерного задержания со стороны правоохранительных органов.

В МИД Молдовы призвали граждан, которые находятся на территории РФ и столкнулись с чрезвычайной ситуацией, звонить на экстренную линию молдовского посольства в Москве.

Напомним, в апреле в МИД России предупредили россиян о рисках поездок в Молдову из-за якобы "дискриминационной политики".

В ответ в Молдове отметили, что страна остается безопасной и открытой, а проблемы могут возникнуть только у лиц, к которым есть вопросы у структур безопасности.