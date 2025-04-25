РФ попередила своїх громадян, що їм ризиковано їздити до Молдови
МЗС Росії заявило росіянам про ризики поїздок до Молдови через нібито "дискримінаційну політику" щодо російських громадян, які приїздять до країни.
Таке попередження в МЗС РФ опублікували у четвер, пише "Європейська правда".
В МЗС РФ поскаржились, що після прильоту в аеропорт Кишинева власники російських паспортів часто піддаються "принизливій процедурі упередженого огляду", яка може тривати кілька годин.
Під час перевірок, кажуть в МЗС РФ, росіянам "не надають елементарні побутові умови, включаючи забезпечення водою, харчуванням та можливістю зв'язку із зовнішнім світом".
"Після цього громадянам нерідко відмовляють у в'їзді під надуманими приводами або без пояснення причин. Щодня влада Молдови забороняє в'їзд кільком десяткам громадян Росії", – заявили у російському міністерстві.
Звинувачуючи владу Молдови у недопуску консульських співробітників до російських громадян, МЗС Росії рекомендувало росіянам "враховувати згадані ризики при плануванні поїздок до Республіки Молдова".
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії. Їх звинуватили у діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова.
Росія у відповідь видворила трьох молдовських дипломатів.