Латвия приобретет противотанковые ракетные системы и другое вооружение на 81 млн евро

Министерство обороны Латвии и немецкая компания EuroSpike подписали договор о закупке противотанковых ракетных комплексов Spike, боеприпасов и другого оборудования на сумму 81 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, противотанковые ракетные комплексы Spike доказали свою эффективность и полностью соответствуют оперативным требованиям Национальных вооруженных сил.

"Для укрепления боеспособности регулярных частей Национальных вооруженных сил и Земессардзе мы закупим дополнительные системы, которые пополнят имеющиеся запасы этого оружия", – заявил министр.

Предполагается, что поставки противотанковых ракетных комплексов Spike в Латвию начнутся с 2028 года.

Заключенный договор также предусматривает участие местной промышленности в выполнении заказа в объеме 30%.

Противотанковые ракетные комплексы Spike состоят из электрооптических ракетных комплексов четвертого и пятого поколений, которые обеспечивают высокую точность поражения и способны уничтожать различные типы бронетехники, включая боевые танки.

Встроенная в систему Spike функция передачи данных между ракетой и пусковой установкой позволяет операторам оставаться невидимыми и недосягаемыми для противника, сохраняя при этом полный контроль над запущенными ракетами.

В 2018 году Министерство обороны также подписало контракт с EuroSpike на закупку ракетных систем Spike, и в рамках этого контракта уже налажено сотрудничество между коммерческим предприятием и предприятиями местной промышленности.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Латвии ведет переговоры с немецким оборонным концерном Rheinmetall о производстве оборонного оборудования на территории страны.

Если сделка состоится, она может быть похожей на сотрудничество Rheinmetall с Литвой, где компания сейчас строит завод по производству боеприпасов.