Литва і Rheinmetall підписали договір про будівництво збройового заводу

Німецький гігант оборонної промисловості Rheinmetall і дві литовські державні компанії: підприємство енергетичної групи Epso-G Epso-G Invest і збройовий завод у Гірайті, – підписали угоду про створення спільного підприємства (СП), що буде реалізовувати проєкт заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів у Байсогалі, попередня вартість якого становить 260 млн євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє LRT.

Після підписання сторонами остаточного договору більше не залишилося перешкод для будівництва заводу.

Згідно з угодою, Rheinmetall належатиме 51%, Epso-G Invest – 48%, а збройовому заводу в Гірайті – 1% акцій Rheinmetall Defence Lithuania, повідомили журналістам у понеділок в Epso-G.

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"Підписавши угоду, всі сторони зобов'язалися внести очікувану частку в реалізацію проєкту", – сказав представник Epso-G Гедимінас Петраускас.

За його словами, попередня вартість проєкту може ще змінитися залежно від ходу його реалізації. Максимальна вартість проєкту наразі оцінюється приблизно в 300 млн євро.

Представник Epso-G не назвав конкретні внески акціонерів, але, за оцінками, Rheinmetall повинен буде вкласти щонайменше 133 млн євро, Epso-G Invest – близько 125 млн євро, а збройовий завод у Гірайті – близько 2,6 млн євро.

За словами Петраускаса, завод має бути побудований протягом двох років – до кінця 2026 року. Конкретна дата початку будівництва поки невідома.

"Усі сторони зроблять усе можливе, щоб проєкт було реалізовано якнайшвидше, але запланований термін – близько двох років (з моменту підписання договору). Це прописано в договорі", – сказав Петраускас.

Раніше повідомляли, що Литва матиме 49% акцій у спільному підприємстві з німецьким оборонним гігантом Rheinmetall, що займатиметься виробництвом артилерійських боєприпасів, а німецька компанія володітиме 51%.

Rheinmetall планує розпочати виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів у Литві в середині 2026 року.

Німецька компанія хоче інвестувати понад 180 млн євро в завод і створити щонайменше 150 нових робочих місць.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який закладає основу будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.