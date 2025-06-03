Латвію вперше обрали непостійним членом Ради Безпеки ООН

Латвія здобула 178 голосів і вперше була обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2026 і 2027 роки.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.

Для обрання до складу Радбезу країна мала отримати підтримку щонайменше двох третин держав-членів ООН.

Латвія була єдиною кандидаткою від групи країн Східної Європи, залишившись без конкурентів після того, як Чорногорія відкликала свою кандидатуру.

У разі обрання Латвія пообіцяла сприяти зміцненню співпраці між державами-членами ООН, регіональними організаціями та громадянським суспільством задля підвищення стійкості, досягнення тривалого миру, безпеки й сталого розвитку.

Латвія наголошує, що пріоритетом для ООН має залишатися запобігання конфліктам, захист цивільного населення під час воєн і мирне врегулювання суперечок, зокрема через медіацію та миротворчість.

Країна виступає за посилення відповідальності, відкритості й узгодженості в роботі Ради Безпеки, а також підтримує її реформу для підвищення ефективності у вирішенні міжнародних проблем.

Напередодні Організація Об’єднаних Націй обрала колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок новою президенткою Генеральної асамблеї.

Висунення Бербок після поразки її партії на парламентських виборах у Німеччині викликало певну критику в дипломатичних колах.