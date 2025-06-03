Латвия впервые избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН

Латвия завоевала 178 голосов и впервые была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2026 и 2027 годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Delfi.

Для избрания в состав Совбеза страна должна была получить поддержку не менее двух третей государств-членов ООН.

Латвия была единственной кандидаткой от группы стран Восточной Европы, оставшись без конкурентов после того, как Черногория отозвала свою кандидатуру.

В случае избрания Латвия пообещала содействовать укреплению сотрудничества между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом в целях повышения устойчивости, достижения продолжительного мира, безопасности и устойчивого развития.

Латвия отмечает, что приоритетом для ООН должно оставаться предотвращение конфликтов, защита гражданского населения во время войн и мирное урегулирование споров, в частности из-за медиации и миротворчества.

Страна выступает за усиление ответственности, открытости и согласованности в работе Совета Безопасности, а также поддерживает ее реформу для повышения эффективности решения международных проблем.

Накануне Организация Объединенных Наций избрала бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок новым президентом Генеральной ассамблеи.

Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.