Spiegel: в МЗС Німеччини незадоволені висуненням кандидатури Бербок до Генасамблеї ООН

Висунення кандидатури чинної міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН викликало невдоволення в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, в МЗС Німеччини невдоволені тим, що Бербок випередила впливову дипломатку Хельгу Шмідт, чиє висунення на посаду голови Генасамблеї ООН вже вважалось вирішеним питанням.

Коли кілька тижнів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що цю посаду обійме сама Бербок, серед німецьких дипломатів виникло велике здивування.

Відтоді багато хто у німецькому Міністерстві закордонних справ ставить собі питання, які наслідки матиме "переворот" Бербок.

Також у публікації йдеться про те, що німецьке МЗС уже деякий час працює над тим, щоб забезпечити представництво Німеччини в Раді безпеки ООН на два роки, починаючи з 2027-го.

Однак тепер деякі дипломати побоюються, що перехід Бербок до Генасамблеї ООН може поставити під загрозу ці плани.

Вибори непостійних членів Радбезу ООН відбудуться в середині 2026 року, і на два місця непостійних членів, відведені для західних держав, заявки подадуть Німеччина, Австрія та Португалія.

Дехто в МЗС Німеччини побоюється, що призначення Бербок головою ГА ООН може призвести до втрати голосів країн Глобального Півдня, що мають вирішальне значення при голосуванні.

Видання також пише, що влітку Бербок разом з доньками готується до переїзду в Нью-Йорк. Однак її робота в Генасамблеї ООН буде обмежена одним роком, потім їй доведеться шукати нову.

В партії "Зелених", яку представляє Бербок, припускають, що вона може балотуватись на виборах до Європарламенту, які відбудуться у 2029 році.

Як відомо, Бербок відмовилась від керівництва парламентською фракцією "Зелених" з особистих причин.

Згодом стало відомо, що її кандидатуру хочуть висунути на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.