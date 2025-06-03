Болгарія хоче збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2032 року

Болгарський міністр оборони Атанас Запрянов оголосив про наміри Болгарії збільшити видатки на оборонну сферу до 3,5% ВВП до 2032 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinite.

Запрянов зазначив, що 2% ВВП, вже виділені на оборону Болгарії у 2024 році, є наразі довгостроковим орієнтиром НАТО, але цих коштів уже не достатньо.

Він пояснив, що для забезпечення успішної модернізації болгарських Збройних сил уряд зобов'язався поступово збільшити видатки до 2,5-3% ВВП, а до кінця десятиліття досягти базового рівня у 3,5% ВВП.

Глава Міноборони Болгарії окремо наголосив, що Росія є найбезпосереднішою і найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці.

Тому Софія працює над зміцненням національної оборони в межах колективної стратегії НАТО та спільної політики безпеки і оборони ЄС, приділяючи особливу увагу регіону Чорного моря.

Очікується, що на саміті НАТО в Гаазі держави-члени схвалять новий цільовий показник витрат на оборону у 5% ВВП, з них 3,5% ВВП стосуватимуться безпосередньо оборонної сфери, а решта – повʼязаних з обороною галузей, зокрема інфраструктури.

Уряд Словенії раніше затвердив резолюцію, яка регулює питання оборонної політики, зокрема передбачає поступове збільшення оборонних видатків до 3% ВВП.