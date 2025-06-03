Болгария хочет увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2032 году

Болгарский министр обороны Атанас Запрянов объявил о намерениях Болгарии увеличить расходы на оборонную сферу до 3,5% ВВП до 2032 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

Запрянов отметил, что 2% ВВП, уже выделенные на оборону Болгарии в 2024 году, являются на данный момент долгосрочным ориентиром НАТО, но этих средств уже недостаточно.

Он пояснил, что для обеспечения успешной модернизации болгарских Вооруженных сил правительство обязалось постепенно увеличить расходы до 2,5-3% ВВП, а к концу десятилетия достичь базового уровня в 3,5% ВВП.

Глава Минобороны Болгарии отдельно подчеркнул, что Россия является самой непосредственной и серьезной угрозой евроатлантической безопасности.

Поэтому София работает над укреплением национальной обороны в рамках коллективной стратегии НАТО и общей политики безопасности и обороны ЕС, уделяя особое внимание региону Черного моря.

Ожидается, что на саммите НАТО в Гааге государства-члены одобрят новый целевой показатель расходов на оборону в 5% ВВП, из них 3,5% ВВП будут касаться непосредственно оборонной сферы, а остальные – связанных с обороной отраслей, в частности инфраструктуры.

Правительство Словении ранее утвердило резолюцию, которая регулирует вопросы оборонной политики, в частности предусматривает постепенное увеличение оборонных расходов до 3% ВВП.