Рютте очікує, що саміт НАТО в Гаазі затвердить оборонні витрати у 5% ВВП

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що на червневому саміті в Гаазі Альянс прагнутиме затвердити нову ціль щодо витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.

Про це він сказав на Парламентській асамблеї НАТО в Детройті в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Генсек НАТО припустив, що на саміті в Гаазі "ми домовимося про підвищення цілі щодо витрат на оборону до 5%".

Не вдаючись у деталі, він зазначив, що цільовий показник витрат безпосередньо на оборону буде "значно перевищувати 3%", а повʼязані з обороною витрати будуть спрямовані на суміжні цілі.

За даними ЗМІ, згідно з планом Рютте, союзники зобов'яжуться до 2032 року витрачати 3,5% ВВП на основні видатки на оборону і додатково 1,5% ВВП на пов'язані з обороною видатки, такі як кібербезпека та інфраструктура.

Непублічно відомо, що Іспанія є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону.

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