Уряд Словенії схвалив збільшення оборонних витрат до 3% ВВП

Уряд Словенії на засіданні в четвер затвердив резолюцію, яка регулює питання оборонної політики, зокрема передбачає поступове збільшення оборонних видатків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delo.

Схвалена словенським урядом резолюція передбачає поступове збільшення витрат на оборону – з 2% ВВП у 2025 році до 3% до 2030-го.

Окрім збільшення бюджету, уряд Словенії планує також кадрове посилення армії, насамперед шляхом розвитку сил за зразком колишньої територіальної оборони.

Міністр оборони Словенії Борут Сайович на засіданні уряду підкреслив, що країна наразі має близько 60 тисяч підготовлених військовослужбовців, а мета на найближчі роки – залучити ще 30 тисяч добровольців.

Резолюція також підкреслює важливість розвитку інфраструктури подвійного призначення, яка може використовуватись і в мирний, і у військових час – особливо в галузі кібербезпеки, логістики та медичних потужностей.

З цією метою у Словенії планують посилити військово-медичні потужності в декількох містах і побудувати три нові гелікоптерні майданчики.

Резолюція словенського уряду буде тепер розглянута в парламенті, де, як очікується, здобуде широку підтримку.

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб раніше говорив, що підтримує широке визначення оборонних витрат, аби мета НАТО довести їх до 5% ВВП була реалістичною.