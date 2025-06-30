Канада відновлює торговельні переговори із США

Уряд Канади на чолі із прем'єр-міністром Марком Карні заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

Про це повідомляє уряд Канади, пише "Європейська правда".

У заяві зазначили, що новий уряд Канади веде складні переговори щодо нового економічного та безпекового партнерства зі Сполученими Штатами, зосереджуючись на досягненні найкращих умов для канадських працівників та підприємств.

Карні чітко заявив, що Канада витратить на досягнення цієї угоди стільки часу, скільки буде потрібно, але не більше.

Відтак для підтримки цих переговорів міністр фінансів і національних доходів, Франсуа-Філіп Шампань, оголосив про скасування податку на цифрові послуги "в очікуванні укладення взаємовигідної всеосяжної торговельної угоди зі Сполученими Штатами".

Відповідно до цього рішення, Карні та президент США Дональд Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою укладення угоди до 21 липня.

Збір податку з 30 червня буде припинено, а Шампань незабаром подасть на розгляд законопроєкт про скасування Закону про податок на цифрові послуги.

Як зазначається, цей податок було оголошено в 2020 році з метою вирішення проблеми, пов’язаної з тим, що багато великих технологічних компаній, які працюють в Канаді, можуть не сплачувати податки з доходів, отриманих від канадців.

"У переговорах про нові економічні та безпекові відносини між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та підприємств", – підсумував Карні.

Звернемо увагу, 27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.