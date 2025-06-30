Юг Европы накрыла 40-градусная жара

Юг Европы накрыла сильная жара, в частности в таких странах, как Италия, Испания и Греция, температура превысила 40°C, в связи с чем местные власти выпустили новые предупреждения о риске лесных пожаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Эксперты связывают рост частоты и интенсивности этих тепловых волн с изменением климата, предупреждая, что такие экстремальные погодные явления становятся все более распространенными в южных регионах Европы.

В воскресенье две трети территории Португалии находились в состоянии повышенной готовности из-за экстремальной жары и лесных пожаров, а в столице страны Лиссабоне ожидали температуру более 42°C.

В Италии несколько регионов – Лацио, Тоскана, Калабрия, Апулия и Умбрия – планировали запретить некоторые виды работ на открытом воздухе в самые жаркие часы дня в ответ на рекордно высокие температуры.

Итальянские профсоюзы призвали правительство распространить такие меры на всю страну.

В воскресенье Министерство здравоохранения Италии объявило 21 город зонами повышенной опасности в связи с жарой, в том числе такие популярные места, как Рим, Милан и Неаполь.

Греция также находилась в состоянии повышенной готовности к лесным пожарам из-за экстремальных погодных условий.

В Испании местные жители и туристы пытались спастись от жары в этот уикенд, когда температура воздуха в южном городе Севилья и других городах южной и центральной частей страны достигала 42°C.

В южных регионах Испании была зафиксирована температура выше средних сезонных показателей, что побудило власти объявить медицинскую тревогу и предоставить рекомендации по безопасности.

Национальная метеорологическая служба страны Aemet заявила, что июнь побьет очередной рекорд, став самым жарким месяцем с начала наблюдений.

Эксперты предупредили, что сильная жара может повлиять на повседневную жизнь, особенно уязвимых слоев населения, таких как пожилые люди и дети.

Местные власти посоветовали воздержаться от физических нагрузок в самые жаркие часы дня и рекомендовали пить много жидкости.

Также в Сербии ожидали, что в прошлый четверг чрезвычайно жаркая погода должна достичь пика, а также ожидали повышения температуры до 40°C.

Сообщалось, что Германия за последний год пережила почти вдвое больше дней с экстремальной жарой, чем это было бы без влияния изменений климата.