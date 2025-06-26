У Сербії попереджають про екстремальну спеку до 40°C

Надзвичайно спекотна погода в Сербії, яка панувала останніми днями, в четвер має досягти піку, причому температура місцями підніметься до 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Сербські метеорологи оголосили по всій країні помаранчевий рівень погодної небезпеки через надзвичайно спекотну погоду, закликавши людей по можливості не виходити на вулицю і пити багато води.

Найспекотнішими містами Сербії в четвер будуть Неготин і Белград з температурою до 39 градусів, в інших містах буде на два градуси прохолодніше. На крайньому півдні та сході Сербії в середині дня очікується хмарність, але без опадів.

За прогнозами, з пʼятниці посилення північного вітру принесе Сербії зниження температури на понад 5 градусів у північних і західних регіонах. Водночас на сході та півдні буде дуже тепло – до 37 градусів.

Попри часткове похолодання, в наступні дні температура по всій Сербії все одно триматиметься вище 30 градусів за Цельсієм, попереджають метеорологи.

Раніше повідомлялось, що Німеччина за останній рік пережила майже вдвічі більше днів з екстремальною спекою, ніж це було б без впливу змін клімату.

Крім того, цьогоріч Європа пережила найтепліший березень з моменту початку спостережень.